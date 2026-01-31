O Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2 pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge, em Londres. No primeiro tempo, os Blues viram os Hammers mais ofensivos e colocando logo dois gols de vantagem. Porém, com as substituições no intervalo, o Chelsea fez um segundo tempo de imposição e de pressão e conseguiu virar o jogo nos acréscimos.

Reservas salvaram o Chelsea. Após um primeiro tempo pouco produtivo, as alterações feitas por Liam Rosenior geraram resultado para os Blues, que se impuseram na segunda metade. João Pedro saiu do banco e deu sequência à fase artilheira, sendo o primeiro dos Blues a marcar. Cucurella, que também veio do banco, empatou para o Chelsea. Nos acréscimos, Enzo Fernández concluiu a remontada, virando o placar em um chute de dentro da área. Com o resultado, eles seguem na fase de classificação da Champions League, em quarto com 40 pontos.

West Ham segue na zona de rebaixamento após o primeiro jogo sem Lucas Paquetá, vendido ao Flamengo. Se a primeira metade parecia um sonho para os Hammers, com gols de Bowen e Summerville, o segundo tempo foi um verdadeiro balde de água fria. O time estaria chegando à terceira vitória seguida e aos 23 pontos, aproximando-se do Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 25. Com o resultado, eles seguem na 18ª posição, com 20.

Gols e lances importantes