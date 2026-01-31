Um grupo de 36 pessoas foi resgatado de rapel após um problema em uma atração turística em Balneário Camboriú (SC) nesta sexta-feira (30). Ninguém ficou ferido.

A atração Super Gyro Tower apresentou defeito, deixando visitantes presos a uma altura de cerca de 60 metros. Segundo a gestão do parque, uma queda de energia causou um problema na comunicação dos sensores, acionando automaticamente o mecanismo de segurança, o que paralisou a operação.

Turistas foram retirados um a um pelos bombeiros de rapel. O relato das pessoas que estavam dentro da cabine é de que a atração travou de repente. O problema ocorreu por volta das 13h50.