Os primeiros dias de Rafinha ao lado do executivo de futebol Rui Costa no São Paulo têm uma missão: reintegrar Alisson ao clube.

A reportagem apurou que os dias de Alisson no CT da Barra Funda após a saída frustrada para o Corinthians tiveram algumas reuniões e conversas com Rui Costa, homem-forte do departamento, e Rafinha, novo gerente esportivo.

A palavra nos bastidores é de "passar por cima" da situação com o rival, que queimou a imagem do volante perante torcedores. Antes da vitória sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, torcedores penduraram uma faixa com "Alisson traíra" em frente ao Morumbis.