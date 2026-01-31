O Flamengo não vive o começo de temporada esperado. A situação delicada no Carioca e a estreia com derrota no Brasileirão, contudo, ainda não acenderam o sinal de alerta no clube. A Supercopa do Brasil será uma espécie de termômetro.

O planejamento do Flamengo previa os primeiros jogos do Campeonato Carioca com a equipe sub-20. Assim foi feito, mas os resultados não foram os esperados.

O sub-20 empatou com a Portuguesa-RJ e foi derrotado por Bangu e Volta Redonda. Com um ponto em três partidas, o Flamengo vivia situação complicada no Estadual e recalculou a rota.