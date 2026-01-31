O orçamento do Palmeiras para 2026, aprovado pelo Conselho Deliberativo ainda no fim do ano passado, tem como sua maior fonte de receitas as negociações de atletas. O clube projeta que R$ 400 milhões da arrecadação prevista de R$ 1,2 bilhão neste ano venha de vendas. Em um mês, quase metade do valor projetado já foi atingido.

O Palmeiras arrecadou R$ 126,5 milhões em vendas em janeiro. Os principais valores são das vendas de Aníbal Moreno, para o River Plate por R$ 39 milhões, e Facundo Torres, para o Austin FC por R$ 52 milhões.

O clube também lucrou ao manter participação nos direitos econômicos de outros atletas. O clube liberou Breno Lopes de graça para o Fortaleza, mas manteve 50% dos direitos e ganhou R$ 7,5 milhões da transferência do atacante para o Coritiba. O Palmeiras também ficou com R$ 25,5 milhões da venda de Jhon Jhon do RB Bragantino para o Zenit.