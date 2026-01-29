A Política Civil do Paraná investiga o caso de um jovem de 23 anos que morreu, no início desta semana em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, após ser agredido por uma suposta vingança relacionada a um crime que ele não cometeu.

O delegado do caso afirmou que Deivison Andrade de Lima foi acusado de homicídio por familiares de Kelly Cristina Ferreira de Quadros, encontrada morta no último dia 16. A informação foi divulgada hoje pelo investigador Luis Gustavo Timossi ao jornal Meio Dia Paraná, da TV Globo.

Procurada, a Polícia Civil confirmou que o jovem conhecia a vítima, mas não teve envolvimento no crime. Em nota, a corporação informou que investigações estão em andamento para identificar os autores das agressões contra o jovem.