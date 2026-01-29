PF prende suspeito de preparar atentado a bomba no Brasil
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (29) em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico que se preparava para praticar um atentado terrorista suicida no Brasil, segundo investigações.
A identidade do preso não foi divulgada. A PF apreendeu com ele itens que seriam usados para a produção de explosivos.
De acordo com as investigações, o homem era monitorado desde o ano passado e tinha um comportamento considerado radicalizado. Ele teria a intenção de fazer um atentado em algum evento público, provavelmente em Bauru.
A operação contou com ajuda do FBI, a polícia federal dos EUA. Os americanos enviaram à PF brasileira as primeiras informações sobre o suspeito, apontado como um homem perigoso.
As suspeitas são de que o investigado se preparava para a montagem de um colete com explosivos, e que pretendia se suicidar.
Foram cumpridos mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além de quebra de sigilo telemático e acesso a dados eletrônicos, autorizados pela 3ª Vara Federal de Bauru.
A PF afirmou, em nota, que "as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social".