A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (29) em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico que se preparava para praticar um atentado terrorista suicida no Brasil, segundo investigações.

A identidade do preso não foi divulgada. A PF apreendeu com ele itens que seriam usados para a produção de explosivos.

De acordo com as investigações, o homem era monitorado desde o ano passado e tinha um comportamento considerado radicalizado. Ele teria a intenção de fazer um atentado em algum evento público, provavelmente em Bauru.