Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de quatro homens na madrugada desta quinta-feira (29), na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu por volta de 3h e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão, um homem de 53 anos, foi preso em flagrante, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). A defesa dele não foi localizada pela reportagem.