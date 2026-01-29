Colisão entre carro e caminhão deixa 4 mortos na Grande São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de quatro homens na madrugada desta quinta-feira (29), na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
O acidente ocorreu por volta de 3h e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.
O motorista do caminhão, um homem de 53 anos, foi preso em flagrante, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). A defesa dele não foi localizada pela reportagem.
O veículo, um Ford Fiesta, onde estavam os quatro homens, seguia no sentido interior quando fez uma conversão permitida para a cruar a pista de sentido contrário e acessar uma rua, mas teria avançado no sinal vermelho, segundo a Polícia Militar.
Nesse momento, o carro bateu em um caminhão que carregava caçambas vazias e vinha na pista sentido capital paulista. Com o impacto, os dois veículos capotaram.
O Fiesta ficou debaixo do caminhão e os homens, com idade entre 25 e 30 anos, acabaram presos às ferragens e morreram ainda no local.
O impacto da colisão foi tão forte que partes do veículo, como o motor e uma das portas, ficaram espalhados pela via. O carro ficou completamente destruído.
No caminhão, além do motorista, havia um adolescente de 15 anos, que sofreu escoriações leves e foi socorrido ao pronto-socorro. O caminhoneiro recebeu atendimento no local e foi liberado.
Ele foi levado para a Delegacia de Taboão da Serra para prestar depoimento.
"O motorista do caminhão estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e trafegava em velocidade superior à permitida para a via. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo", afirmou a SSP.
Os veículos envolvidos foram apreendidos e a perícia acionada. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização e apreensão de veículo.