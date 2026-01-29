Invocando como exemplo a polêmica decisão do Brasil de procurar petróleo na costa do Amapá, o Senado da França aprovou nesta quinta-feira (29) a autorização para prospecção e exploração de combustíveis fósseis nos territórios franceses ultramarinos, proibida desde 2017.

Na prática, isso significará a liberação para produzir petróleo no departamento ultramarino da Guiana Francesa, que faz fronteira com o Amapá. Acredita-se que a região tenha potencial para campos petrolíferos, apesar de perfurações infrutíferas desde os anos 1970.

Foram 227 senadores a favor e 105 contra. Agora o projeto segue para a Assembleia Nacional, o equivalente francês da Câmara dos Deputados.