Como primeiro passo, o modelo de profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro apresentado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foi bem recebido por profissionais e especialistas do apito. Com a previsão de remuneração fixa, além de sistemas de avaliação e bonificação, há a percepção de que os árbitros passarão a ter mais segurança jurídica e financeira.

Ex-auxiliar e ex-presidente da comissão de arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol), Ana Paula Oliveira parabenizou a CBF pela iniciativa, mas levantou questionamentos sobre o modelo adotado e a falta de diretrizes claras para a implantação do projeto.

"Quais foram os critérios adotados para definir os árbitros do primeiro projeto? São só os Fifas? Não, porque nem todas as mulheres Fifas foram selecionadas. Usaram a temporada de 2024 e 2025, mas vi nomes da temporada de 2025 que foram muito abaixo do esperado", afirmou.