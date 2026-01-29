Um adolescente de 13 anos morreu nesta quinta-feira (29) após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. A morte foi confirmada pelo governo estadual.

O litoral pernambucano tem 82 casos registrado de ataques de tubarão desde 1992.

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão), da secretaria de Meio Ambiente do estado e de Fernando de Noronha, afirmou que a praia de Del Chifre, onde ocorreu o ataque, possui quatro placas que sinalizam o risco de alerta de ataque de tubarão.