Em meio a uma crise política sem precedentes e mal no Campeonato Paulista, o São Paulo venceu de virada o atual campeão Flamengo por 2 a 1, no Morumbis (SP), na estreia no Brasileirão, e amenizou um pouco o clima pesado no clube. Plata fez para o Rubro-Negro e Luciano e Danielzinho aplicaram a remontada para o Tricolor.

Provocação? Plata imita Bellingham em comemoração. Após fazer seu gol pelo Flamengo, Plata comemorou imitando Bellingham, do Real Madrid, com um gesto com as mãos como se estivesse simulando viradas de copos de bebida. Ano passado, parte da torcida rubro-negra reclamou da vida noturna do equatoriano.

Luciano carrasco do Flamengo. Luciano fez seu oitavo gol sobre o Flamengo. O Rubro-Negro é a maior vítima da carreira do atacante.