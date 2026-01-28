Bahia vence Corinthians de virada e ofusca volta de Memphis
| Tempo de leitura: 4 min
O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro.
Como mandante na Vila Belmiro, o Timão até saiu na frente, mas sofreu a virada e estreou na competição nacional com o pé esquerdo.
Breno Bidon fez o primeiro gol da partida, logo no início. Mas o Tricolor de Aço remontou o placar ainda no primeiro tempo com Jean Lucas e Willian José.
O Corinthians volta a campo neste domingo para disputar a primeira taça da temporada. A equipe alvinegra enfrenta o Flamengo, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.
Ao fim da parida na Vila Belmiro, a torcida corintiana gritou que domingo é guerra. O confronto está marcado para às 16h (de Brasília).
O próximo compromisso do Bahia é no mesmo dia, mas às 18h30 (de Brasília), contra o Porto, pelo Campeonato Baiano, na Fonte Nova.
Memphis volta e perde chance clara
Após se recondicionar fisicamente, o atacante holandês foi relacionado pela primeira vez na temporada justamente no duelo contra o Bahia. E foi logo titular.
Assim como todo o time do Corinthians, Memphis foi bastante participativo na primeira metade do primeiro. Ele, inclusive, participou do único gol corintiano na partida.
O holandês trocou passes com Rodrigo Garro, antes de o meia encontrar Breno Bido na cara do gol.
Memphis, inclusive, quase deixo a Vila Belmiro com uma assistência, poucos minutos depois. O atacante arrancou pelo lado direito, contou com um lindo corta-luz de Garro, mas Yuri Alberto finalizou para fora.
Mas se estava bem quando o Corinthians estava bem, Depay também caiu quando o Timão diminuiu o ritmo. E o resultado foi a virada do Bahia ainda na etapa inicial.
No segundo tempo, Memphis buscou jogo e teve a grande chance da partida, quando a bola se ofereceu a ele na entrada da pequena área. O holandês, porém, finalizou em cima do goleiro Ronaldo.
Pouco tempo depois, o principal jogador corintiano foi substituído, para a entrada de Vitinho, até mesmo para controlar a carga física para a disputa da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no domingo.
Lances importantes
Carrossel alvinegro. O Corinthians abriu o placar logo aos 11 minutos, com Breno Bidon. E o lance foi de grande construção ofensiva desde o campo de defesa, com Matheuzinho e Carrillo, passou por Memphis e ficou em Rodrigo Garro, que deixou Bidon na cara do gol para tocar na saída do goleiro Ronaldo e colocar no fundo das redes.
Que corta-luz. Faltou pouco para o Timão ampliar o marcador quatro minutos depois, em nova jogadaça. Dessa vez, Memphis construiu pelo lado direito, Rodrigo Garro fez um corta-luz de craque, e a bola se ofereceu para Yuri Alberto. O centroavante corintiano deu um tapa buscando canto direito e tirou tinta da trave.
Martela, Timão. Frenético, o Corinthians seguiu martelando o Bahia. Aos 18 minutos, Matheuzinho obrigou Ronaldo fazer grande defesa. No rebote, Memphis finalizou e a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro Ronaldo. Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento do lateral na origem da jogada. De todo modo, o lance levou muito perigo.
Não valeu! O Timão chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo, mas ele foi anulado por impedimento de Yuri Alberto. Rodrigo Garro acionou o centroavante, que se infiltrou entre dois zagueiros baianos, saiu na cara de Ronaldo e tocou na saída. O lance, porém, foi invalidado.
Empate do Bahia. Após os 24 minutos do primeiro tempo, o Corinthians diminuiu o ímpeto do início da partida. O Bahia, então, aproveitou. Aos 31, Jean Lucas recebeu passe de Gilberto e, da entrada da área, acertou um belo chute. A bola ainda desviou em Raniele antes de entrar.
Travado! Após sofrer o empate, o Timão voltou a assustar com Matheuzinho. O lateral ganhou de Luciano Juba, invadiu a área pelo lado direito, mas foi travado na hora da finalização.
Quase a virada. A resposta do Bahia aconteceu na sequência. Erick Pulga recebeu de Ademir e, na entrada da área, finalizou com capricho. A bola tirou tinta da trave defendida por Hugo Souza.
Aí não, Yuri. O jogo estava movimentado, e Yuri Alberto teve nova chance de recolocar o Corinthians na frente. Porém, após ser acionado por Rodrigo Garro, se enrolou e perdeu a posse de bola.
Vira, virou. A virada do Bahia aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Ademir partiu com liberdade pelo meio, saiu na cara de Hugo Souza e parou na defesa do goleiro corintiano. No rebote, Raniele não afastou e sofreu pênalti do arqueiro do Timão. Willian José bateu bem e converteu.
Ronaldo! O Corinthians voltou do intervalo querendo retomar o protagonismo da partida. Logo aos dois minutos, Yuri finalizou cruzado e a bola encontrou Matheus Bidu. O lateral corintiano chutou com perigo e parou em boa defesa do goleiro baiano com os pés.
Uh! Na sequência, Memphis cobrou falta, Ronaldo se atirou na bola, chegou a dar um toque, e Gabriel Paulista chegou atrasado por milésimos de segundos. Por muito pouco o Timão não empatou o jogo.
Ronaldo, de novo. Em boa troca de passes entre os protagonistas do Corinthians, Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, o meia argentino finalizou de fora da área e obrigou nova defesa difícil do goleiro baiano.