Chape explora contra-ataques e vence o Santos com gol polêmico
Em um jogo de duas viradas no placar, a Chapecoense venceu o Santos por 4 a 2, nesta quarta-feira, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.
Walter Clar abriu o placar de pênalti para a Chape, mas Gabriel Menino empatou com um golaço. Barreal virou no segundo tempo para o Peixe, mas Higor Meritão igualou mais uma vez, e Jean Carlos virou para os mandantes. Já no fim, Rafael Carvalheira deu números finais ao jogo.
O terceiro gol da Chape teve muita reclamação dos jogadores do Santos. No lance, Higor Meritão apoia a mão no chão e para a bola com ela. Na sequência, Ítalo foi lançado em contra-ataque e, após finalização, Jean Carlos marcou. O árbitro entendeu que o gol foi legal.
O primeiro gol da Chape também saiu de um contra-ataque. Ítalo foi lançado por Marcinho e, cara a cara com Brazão, foi derrubado pelo goleiro, que cometeu pênalti.
Com a vitória na estreia, a Chape fica provisoriamente em 1º lugar, com 3 pontos. Já o Santos chega ao 5º jogo sem vencer e fica em 19º lugar.
Ambas as equipes voltam a campo por seus estaduais. O Santos visita o São Paulo no sábado, pelo Paulista. Já a Chape também joga fora de casa no domingo, contra o Criciúma, pela ida das quartas de final do Catarinense.
Como foi o jogo
O Santos começou com mais posse na Arena Condá, e a Chape acabou premiada ao apostar em contra-ataques. Gabriel Menino teve a primeira chance e levou perigo em chute de fora da área, mas os mandantes tiveram um contra-ataque de manual para conseguir um pênalti. Marcos Vinícius deu chapéu em Vinícius Lira e deixou com Marcinho, que arrumou passe preciso para Ítalo ficar cara a cara e ser derrubado por Brazão na área. Na cobrança, Walter Clar bateu no meio e abriu o placar aos 15.
Os visitantes continuaram dominando as ações do jogo, principalmente com Miguelito, e exigiram do goleiro Léo Vieira. O meia boliviano do Peixe chamava o jogo e deixou boa bola com Vini Lira, que emendou de fora da área para boa defesa do goleiro da Chape. Depois, o próprio Miguelito levou perigo em chute que passou á esquerda do gol.
Ainda antes do intervalo, Lautaro Díaz mandou uma bola no travessão que Léo Vieira só olhou. Após cruzamento de Vinícius Lira, o atacante do Santos cabeceou com força da marca do pênalti e balançou a trave. Pouco depois, Caballero recebeu de Gabriel Menino já dentro da área e isolou. Menino ainda levou perigo em cruzamento que ninguém desviou e o goleiro da Chape precisou espalmar.
A pressão do Santos fez efeito, e Gabriel Menino igualou a partida nos acréscimos com um golaço. Igor Vinicius dominou tiro de meta cobrado por Léo Vieira, tabelou com João Schmidt e deixou com Gabriel Menino, que cortou antes de entrar na área e bateu colocado para o goleiro da Chape apenas olhar a bola entrando no gol. Este foi o primeiro gol do meia com a camisa do Peixe.
O enredo do primeiro tempo se repetiu no início da etapa final. Logo aos seis, Barreal cobrou escanteio na entrada da área para Miguelito pegar de bate-pronto, mas a bola subiu demais. Depois foi a vez de Vinícius Lira subir e, na frente de Léo Vieira, pegar mal na bola, isolando.
Depois de martelar, o Santos chegou à virada com Barreal. Aos 21, Zé Rafael deu ótimo passe para o camisa 22 girar sob a marcação e, cara a cara com o goleiro, bater alto, colocando os visitantes à frente do placar. Pouco depois, Gabriel Menino arriscou de fora da área, mas Léo Vieira ficou com a bola.
Só que a Chape empatou em seu primeiro escanteio no jogo e virou pouco depois. Aos 27, João Paulo ganhou de Vinícius Lira pelo alto e cabeceou para o meio. Higor Meritão, que tinha entrado pouco antes, chegou batendo para superar Brazão: 2 a 2. Aos 34, Ítalo foi lançado em contra-ataque e bateu com desvio em Luan Peres. A bola subiu e sobrou para Jean Carlos, cara a cara, deslocar Brazão de cabeça: 3 a 2. No lance, os jogadores do Peixe reclamaram muito de um toque de mão de Higor Meritão.
Já no fim, os mandantes fizeram mais um gol para fechar o placar. Após cruzamento da esquerda, Jean Carlos deu de letra, e Rafael Carvalheira chegou batendo para fazer um lindo gol aos 44 minutos: 4 a 2.