Atlético-MG e Palmeiras empatam com gol contra e gol sem querer
| Tempo de leitura: 3 min
Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (28), na Arena MRV, em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão.
Flaco López abriu o placar para o Palmeiras, Victor Hugo e Khellven (contra) viraram o jogo para o Atlético-MG, mas Vitor Roque evitou a derrota alviverde no fim do jogo com um gol "sem querer".
O Galo reclamou muito de um gol anulado por impedimento milimétrico. Aos 16 minutos, o goleiro Everson lançou Cuello de uma área para a outra, e o atacante ficou cara a cara com Carlos Miguel. Ele invadiu a área e finalizou no meio das pernas do goleiro. Após o gol, o VAR analisou o lance e marcou impedimento milimétrico de Cuello ? a competição contará com sistema de impedimento semiautomático, mas ainda está em fase de implantação.
O Alviverde volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo Paulistão.
Já o Galo pega o Pouso Alegre no sábado (31), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro.
LANCES IMPORTANTES
Hulk quase marca para o Atlético-MG. Aos 10 minutos, Hulk recebeu lançamento do campo de defesa, ganhou de Piquerez no corpo e ficou cara a cara com Carlos Miguel, mas chutou por cima.
Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 27 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio fechado na primeira trave, Flaco López subiu mais alto que a defesa e desviou sem chances para Everson. 1 a 0.
Defesa do Palmeiras falha, e Atlético-MG chega ao empate. Aos 45, Bernard cruzou, Murilo furou ao tentar afastar e a bola ficou viva na área. Maurício dividiu com Renan Lodi, que tentava a finalização, e ela sobrou para Victor Hugo. O meio-campista dominou de direita, bateu de esquerda, e Carlos Miguel aceitou. 1 a 1.
Sosa perde grande chance para o Palmeiras. Logo aos 4 minutos do 2º tempo, Allan acionou Khellven pelo lado direito, o lateral cruzou para trás e achou Sosa. O paraguaio dominou, demorou para finalizar, e chutou fraco para Everson defender. Boa jogada do Alviverde.
Everson salva o Atlético-MG em dois lances. Aos 11, Flaco López cruzou bola na área, Maurício dominou no peito e finalizou de voleio, e Everson fez grande defesa. Flaco López pegou o rebote, arriscou de fora da área, e Everson fez nova boa defesa. Pressão do Palmeiras.
Atlético-MG vira o jogo, mas gol é anulado por impedimento. Aos 16 minutos, o goleiro Everson lançou Cuello de uma área para a outra, e o atacante ficou cara a cara com Carlos Miguel. Ele invadiu a área e finalizou no meio das pernas do goleiro palmeirense. Após o gol, o VAR analisou o lance e marcou impedimento milimétrico de Cuello. A comissão técnica e o banco de reservas do Galo foi a loucura.
Khellven marca contra e Atlético-MG vira o jogo. Aos 29 minutos, Scarpa cruzou bola na área, Khellven tentou afastar e acabou marcando um gol contra.
Vitor Roque empata o jogo para o Palmeiras. Aos 38, Carlos Miguel cobrou tiro de meta, Flaco López desviou e Vitor Roque ficou no mano a mano com Alan Franco. O atacante ganhou no corpo, e finalizou em cima de Everson, no rebote a bola bateu em Vitor Roque e acabou entrando. 2 a 2.
ATLÉTICO-MG
Everson; Renan Lodi, Júnior Alonso, Ruan e Alan Franco; Victor Hugo (Alexsandro), Maycon e Igor Gomes (Reinier); Dudu (Cuello), Bernard (Scarpa) e Hulk. T.: Jorge Sampaoli
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Riquelme Fillipi) e Sosa (Vitor Roque); Maurício (Luighi) e Flaco López. T.: Abel Ferreira
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Wagner Reway (SC)Cartões amarelos: Alan Franco, Alexsandro, Ruan e Renan Lodi (CAM); Vitor Roque e Maurício (PAL)
Gols: Flaco López, aos 27 minutos do 1º tempo, e Vitor Roque, aos 38 minutos do 2º tempo (PAL); Victor Hugo, aos 45 minutos do 1º tempo, e Khellven (gol contra), aos 29 minutos do 2º tempo (CAM)