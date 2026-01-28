A primeira reunião de líderes da Câmara dos Deputados em 2026 terminou com vitórias do governo Lula, que emplacou a votação de duas medidas provisórias para a próxima segunda-feira (2), primeiro dia de trabalho da Casa. Trata-se dos textos sobre o auxílio gás, uma das apostas de Lula para as eleições, e sobre renegociação das dívidas dos produtores rurais prejudicados por "eventos adversos".

De acordo com o líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), também foi acordado que os partidos manterão a presidência das comissões da Câmara que já ocupavam, mudando apenas os nomes dos parlamentares. Os partidos devem apontar seus escolhidos antes do Carnaval.

Concomitantemente, apontou o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), relator da PEC da Segurança Pública, serão promovidas reuniões com as bancadas a fim de apresentar o relatório do texto nas primeiras duas semanas de fevereiro. Mendonça não é líder partidário, mas participou da reunião em função de seu papel na PEC.