Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. O rubro-negro e o West Ham chegaram a um acordo após semanas de negociação.

O valor da transferência foi fechado em 42 milhões de euros (R$ 260,5 milhões), com pagamento até 2028, e o meio-campista de 28 anos terá contrato de cinco anos. Essa se tornou a maior compra do futebol brasileiro.

Uma das cláusulas do contrato estabelece que, em caso de uma venda futura superior ao valor pago pelo Flamengo, o West Ham tem direito a 50% do valor excedente.