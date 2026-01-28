Benfica vence Real com gol de goleiro e se garante no playoff
O Benfica fez um milagre no Estádio da Luz. Os portugueses chegaram praticamente eliminados, mas venceram o poderoso Real Madrid por 4 a 2 e se garantiram nos playoffs da Liga dos Campeões na última rodada da fase de liga. No último lance do jogo, o goleiro Trubin foi para a área e fez o gol que classificou o Benfica.
Já os espanhóis, que precisavam apenas vencer para se garantir direto nas oitavas, caem para fora do G8 e também terão que disputar os playoffs.
Mbappé abriu o placar, mas Schjelderup e Pavlidis viraram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Schjelderup marcou mais um para ampliar, e Mbappé descontou para os espanhóis. No último lance, o goleiro Trubin foi para a área e fez o gol que garantiu o Benfica nos playoffs.
Vini Jr teve um jogo de pouco brilho. O camisa 7 do Real teve apenas uma chance clara e perdeu em cabeçada dentro da pequena área.
Ambos vão ter que disputar os playoffs. O Real terminou a fase de liga em 9º lugar, enquanto o milagre colocou o Benfica em 24º. O sorteio que define os duelos será realizado na sexta-feira. Os playoffs acontecem nos dias 17/18 e 24/25 de fevereiro, em jogos de ida e volta.
Real e Benfica voltam a campo no domingo, por suas ligas nacionais. O Real Madrid recebe o Rayo Vallecano pelo Espanhol, enquanto o Benfica visita o Tondela, pelo Português.
Como foi o jogo
O Benfica começou surpreendendo e chegou a ter um pênalti anulado após revisão do árbitro no VAR. Aos 14 minutos, Prestianni recebeu na área, levou entrada por trás de Bellingham, e Pavlidis viu Courtois operar milagre cara a cara. Com o gol perdido, o árbitro Marco Di Bello anotou pênalti do meia do Real, mas o VAR chamou para revisão e ele voltou atrás. O Benfica já tinha assustado em confusão dentro da área após cobrança de escanteio.
Os portugueses seguiram pressionando em busca do gol, e Courtois fez mais uma grande defesa. Prestianni recebeu com liberdade na área e bateu colocado, mas o goleiro madrilenho pegou de mão trocada e ainda viu a bola bater no travessão. Sem resposta, o Real teve chance com Arda Guler, que finalizou de fora e levou perigo.
Na primeira chance que teve, Mbappé aproveitou um vacilo da defesa e abriu o placar num jogo difícil para o Real. Aos 29, Asencio apareceu na intermediária do ataque e, com espaço, cruzou na medida para o francês, que apareceu por trás da defesa portuguesa e cabeceou para superar o goleiro Trubin: 1 a 0.
O Benfica não sentiu o gol, conseguiu o empate e, por pouco, não virou logo em seguida. Em contra-ataque veloz, Pavlidis viu Asencio escorregar e, livre pela direita, cruzou para Schjelderup, que cabeceou entre as pernas de Courtois aos 35. Na sequência, os portugueses tiveram duas grandes chances: na primeira, Dedic foi bloqueado no último segundo por Huijsen, e Schjelderup, com o gol aberto, chutou em cima de Valverde. Na segunda, Barreiro cabeceou sozinho dentro da pequena área, mas perdeu de maneira inacreditável.
E a virada veio nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Aos 47, Tchouaméni puxou Otamendi após cobrança de escanteio, e o árbitro não hesitou para marcar a penalidade. Na cobrança, Pavlidis chutou quase no meio e viu Courtois tocar na bola antes dela balançar a rede: 2 a 1.
Vini Jr perdeu a chance de empatar no início da etapa final, e o Benfica ampliou. O camisa 7 recebeu cruzamento de Mbappé dentro da pequena área, mas cabeceou para fora. Aos 8 minutos, Schjelderup recebeu na esquerda, encontrou espaço e bateu no canto de Courtois: 3 a 1. Antes, Pavlidis já havia desperdiçado boa chance dentro da área depois de vacilo na saída do Real.
Mbappé voltou a dar esperança para o Real pouco depois. Rodrygo deixou de calcanhar para Arda Guler, que cortou a marcação e cruzou rasteiro para o camisa 10 pegar de primeira e diminuir aos 12. Mas o gol não abalou o Benfica, que continuou em cima e perdeu boa chance com Sudakov.
O Benfica conseguiu um milagre no último lance do jogo. Aos 52 minutos, o goleiro Trubin subiu para a área e, de cabeça, fez o gol que garantiu os portugueses nos playoffs. O gol fez com que o Benfica ficasse com um gol a mais de saldo que o Olympique de Marselha, tirando o 24º lugar dos franceses.
Benfica
Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Aursnes e Barreiro; Sudakov (Barrenechea), Schjelderup (António Silva) e Prestianni (João Rego); Pavlidis (Ivanovic). T.: José Mourinho.
Real Madrid
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen (Alaba) e Carreras (Cestero); Tchouaméni (Camavinga), Arda Guler (Brahim Díaz) e Bellingham; Mastantuono (Rodrygo), Vini Jr e Mbappé. T.: Álvaro Arbeloa.
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Árbitro: Davide Massa (ITA)
Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)VAR: Marco Di Bello (ITA)
Gols: Schjelderup (35'/1ºT e 8'/2ºT), Pavlidis (49'/1ºT) e Trubin (52'/2ºT) (BEN); Mbappé (29'/1ºT e 12'/2ºT) (RMA)
Cartões amarelos: Dahl e Barreiro (BEN); Asencio, Huijsen, Carreras e Tchouaméni (RMA)Cartões vermelhos: Asencio e Rodrygo (RMA)