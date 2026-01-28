João Pedro marca, Chelsea vai às oitavas e elimina o Napoli
| Tempo de leitura: 3 min
O Chelsea venceu o Napoli por 3 a 2 fora de casa nesta quarta-feira (28), no estádio Diego Armando Maradona, em duelo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da Champions League.
Enzo Fernández e João Pedro (duas vezes) fizeram os gols do Chelsea, enquanto Vergara e Hojlund marcaram para o Napoli.
O resultado classificou o Chelsea para as oitavas na 6ª colocação, com 16 pontos. O Napoli terminou na 30ª posição, com 8 pontos, e foi eliminado. O time italiano precisava de uma vitória para avançar à próxima fase.
O sorteio que define os confrontos de playoffs da Champions acontece na sexta-feira, às 8h (horário de Brasília). O sorteio envolve as 16 equipes que terminaram a fase de liga entre o nono e 24º lugares.
'Montanha russa' na tabela
Torcedores de Napoli e Chelsea viveram altos e baixos no duelo desta quarta-feira (28). Foi um verdadeiro "sobe e desce" das equipes na tabela para quem acompanhou a classificação ao vivo no decorrer da partida.
Ao fazer o 1 a 0, o Chelsea estava se classificando direto para as oitavas, na 7ª colocação, enquanto os italianos estavam sendo eliminados.
A situação continuou dramática para o Napoli com o empate, após gol de Vergara. O resultado parcial ainda mantinha a eliminação dos italianos e derrubava o Chelsea para os playoffs, na 12ª posição.
O Napoli chegou a fazer o gol da virada com Hojlund e saltou para a 19ª colocação, entrando na zona de classificados para a próxima fase junto ao Chelsea.
Na volta do intervalo, João Pedro fez o gol de empate do Chelsea e jogou mais um balde de água fria nos napolitanos. O time inglês estava ficando em 10º lugar, se classificando para os playoffs e eliminando o Napoli ao derrubar os italianos para a 27ª colocação.
Na reta final, João Pedro fez mais um e jogou o Chelsea para a 6ª colocação, classificando o time inglês direto para as oitavas de final. Com o resultado, o Napoli caiu mais três posições e fechou a rodada na 30ª posição.
Gols e destaques
Pênalti para o Chelsea! Aos 15 minutos de partida, Reece James cobrou falta e Juan Jesus desviou a bola com o braço. O árbitro francês Clément Turpin deu cartão amarelo para o brasileiro e concedeu o penal.
0 x 1: Enzo Fernández abriu o placar para os londrinos batendo firme no canto direito de Meret, que até foi na bola mas não alcançou.
1 x 1: Vergara fez o gol de empate do Napoli aos 32 minutos do 1º tempo. O ponta recebeu de Mathias Olivera, invadiu a área, driblou Fofana e finalizou no canto esquerdo de Sánchez.
2 x 1: Rasmus Hojlund virou para o Napoli na reta final da primeira etapa. Olivera cruzou rasteiro para a área e o dinamarquês finalizou de canhota para o fundo do gol.
2 x 2: João Pedro marcou um golaço para empatar para o Chelsea aos 15 minutos do 2º tempo. O brasileiro recebeu a bola na intermediária, cortou para a perna esquerda e soltou uma bomba no ângulo de Meret.
3 x 2: Aos 32 do 2º tempo, João Pedro recebeu de Enzo Fernandez, tabelou com Cole Palmer, invadiu a área e bateu firme rasteiro no canto direito do goleiro Meret.
Napoli
Meret; Buongiorno, Juan Jesus (Gutierrez), Di Lorenzo; Lobotka, Olivera, Spinazzola (Beukema), McTominay; Elmas (Lukaku), Vergara, Hojlund. T.: Antonio Conte.
Chelsea
Sánchez; Cucurella, Fofana, James, Gusto (Chalobah); Caicedo, Andrey Santos (Gittens, Badiashile), Enzo Fernández; Pedro Neto (Palmer), Estêvão (Garnacho), João Pedro. T.: Liam Rosenior.
Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (Itália)
Hora: 17h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Clément Turpin (França)
Cartões amarelos: Juan Jesus e Elmas (NAP); Caicedo e Fofana (CHE)
Gols: Enzo Fernández (CHE), 18' do 1º tempo (0-1); Vergara (NAP), 32' do 1º tempo (1-1); Hojlund (NAP), 42' do 1º tempo (2-1); João Pedro (CHE), 15' do 2º tempo (2-2); João Pedro (CHE), 37' do 2º tempo (2-3)