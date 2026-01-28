O Arsenal atropelou o marroquino ASFAR por 6 a 0 nesta quarta-feira (28), na semifinal do Mundial de Clubes Feminino, e disputará a final do torneio contra o Corinthians, que mais cedo derrotou o Gotham FC na outra semi por 1 a 0.

Stina Blackstenius, Frida Leonhardsen-Maanum, Mariona Caldentey, Olivia Smith e Alessia Russo (duas vezes) marcaram os gols do Arsenal no jogo que foi disputado no estádio do Brentford, na Inglaterra.

A final entre Arsenal e Corinthians será no domingo, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, casa do time londrino.