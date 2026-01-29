Investigação da CGU (Controladoria-Geral da União) e da PF (Polícia Federal) indicam que a suposta fraude na área da saúde em municípios do Rio Grande do Norte envolvia distorções propositais na distribuição de medicamentos, como a falta de entrega em alguns postos de saúde e o excesso de remédios em outras unidades.

As investigações indicam possíveis irregularidades em contratos para fornecimento de insumos à rede pública. Há suspeita de fraude de licitação e desvio de recursos.

Embasada em decisão do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região), a PF e a CGU fizeram nesta terça (27) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu R$ 251.205 em espécie. Parte do dinheiro foi encontrado em isopores.