Um cão comunitário morreu após ser baleado no bairro Tocantins, em Toledo (PR), na terça-feira (27). O animal, conhecido como Abacate, foi encontrado com um ferimento de tiro no abdômen e chegou a ser levado para cirurgia, mas não resistiu.
Segundo o órgão de Proteção e Defesa Animal do município, o disparo perfurou o intestino e comprometeu os rins do cachorro. Abacate era cuidado coletivamente por moradores da região, que ofereciam alimentação e abrigo diariamente.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso é apurado pela Polícia Civil do Paraná, que não informou se há suspeitos identificados.
Moradores da cidade organizam uma manifestação pedindo Justiça pela morte do animal. O ato está marcado para sábado (1º), às 10h, no Parque do Povo de Toledo.
*Com informações do UOL