Um cão comunitário morreu após ser baleado no bairro Tocantins, em Toledo (PR), na terça-feira (27). O animal, conhecido como Abacate, foi encontrado com um ferimento de tiro no abdômen e chegou a ser levado para cirurgia, mas não resistiu.

Segundo o órgão de Proteção e Defesa Animal do município, o disparo perfurou o intestino e comprometeu os rins do cachorro. Abacate era cuidado coletivamente por moradores da região, que ofereciam alimentação e abrigo diariamente.