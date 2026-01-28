A Polícia Civil de Santa Catarina investiga outro episódio envolvendo o mesmo grupo de adolescentes suspeito de matar o cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC). Segundo a apuração, eles também teriam tentado afogar e mutilar outro cachorro, de cor caramelo.

De acordo com a polícia, o animal foi levado ao mar no colo por um dos jovens, mas conseguiu sair da água e sobreviver.