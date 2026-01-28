A Polícia Civil de Santa Catarina investiga outro episódio envolvendo o mesmo grupo de adolescentes suspeito de matar o cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC). Segundo a apuração, eles também teriam tentado afogar e mutilar outro cachorro, de cor caramelo.
Leia mais: Polícia investiga outros crimes de jovens que torturaram Orelha
De acordo com a polícia, o animal foi levado ao mar no colo por um dos jovens, mas conseguiu sair da água e sobreviver.
O caso veio à tona durante o avanço das investigações sobre a morte de Orelha, que foi encontrado gravemente ferido e teve de ser submetido à eutanásia. A suspeita é de que os dois casos estejam relacionados.
Na segunda-feira (26), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão para coletar provas e ouvir mais de 20 envolvidos. Parte dos adolescentes investigados está nos Estados Unidos em uma viagem de formatura considerada previamente programada.
Polícia investiga outros crimes
A delegada Mardjoli Valcareggi, da Delegacia de Proteção ao Animal, disse que também há uma apuração sobre atos infracionais equivalentes a crimes contra honra praticados pelos adolescentes, como ofensas a seguranças, furtos e depredação de patrimônio.
Os casos teriam acontecido ao longo de um período de tempo, e agora a polícia vai apurar a individualização de comportamentos para entender o possível envolvimento de cada jovem.
"São diversos dias, então não necessariamente um adolescente vai ter praticado todos esses atos infracionais que estão sob investigação", disse Mardjoli.
*Com informações da CNN Brasil e Folhapress