Um funcionário da Enel morreu durante a execução de um serviço no Butantã, na zona oeste de São Paulo, no fim da tarde desta terça-feira (27). A Polícia Militar registrou o caso como morte em decorrência de descarga elétrica.

De acordo com a corporação, policiais militares foram chamados para atender a ocorrência após o Samu constatar a morte do funcionário no local. O caso é investigado pelo 51º DP (Butantã).