Um homem de 46 anos morreu enquanto trabalhava em uma obra no metrô de Belo Horizonte. Raimundo Ferreira do Nascimento Junior foi eletrocutado na madrugada de sábado. Ele estava na subestação A do MetrôBH, no bairro de Santa Inês, segundo relatório de ocorrência.

O homem estava acompanhado de seis colegas que faziam a obra de revitalização da estação Santa Inês no momento do acidente. Todos prestavam serviço a uma empresa terceirizada, segundo informações dadas por testemunhas à PM.

A energia da subestação foi desligada à meia-noite, mas foi ligada abruptamente às 3h54, enquanto o homem fazia uma troca de cabos. Raimundo caiu desacordado e não reagiu às manobras de reanimação dos colegas. O Samu foi acionado e constatou a morte do homem no local.