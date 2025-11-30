Trabalhador morre durante obra no metrô de Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 46 anos morreu enquanto trabalhava em uma obra no metrô de Belo Horizonte. Raimundo Ferreira do Nascimento Junior foi eletrocutado na madrugada de sábado. Ele estava na subestação A do MetrôBH, no bairro de Santa Inês, segundo relatório de ocorrência.
O homem estava acompanhado de seis colegas que faziam a obra de revitalização da estação Santa Inês no momento do acidente. Todos prestavam serviço a uma empresa terceirizada, segundo informações dadas por testemunhas à PM.
A energia da subestação foi desligada à meia-noite, mas foi ligada abruptamente às 3h54, enquanto o homem fazia uma troca de cabos. Raimundo caiu desacordado e não reagiu às manobras de reanimação dos colegas. O Samu foi acionado e constatou a morte do homem no local.
Sindicato lamentou morte e criticou condições de trabalho. Em nota, o Sindmetro-MG afirmou que os trabalhadores da expansão do metrô estão "em constante pressão" para finalizar as obras.
MetrôBH informou que abriu um procedimento interno de investigação sobre o caso. Em nota, a concessionária afirmou que "colabora ativamente com as autoridades que estão conduzindo a ocorrência". .
Caso é investigado pela polícia. Ao UOL, a PCMG informou que aguarda a conclusão de laudos para atestar as circunstâncias e a causa da morte.