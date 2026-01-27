A CBF começou nesta segunda-feira (26) a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático. Uma das equipes esteve no Maracanã, no Rio, para o início dos trabalhos.

O sistema ainda não estará disponível para o início do Brasileiro, que será nesta quarta-feira, e a CBF evita cravar uma rodada específica para uso da ferramenta na edição 2026 do campeonato.

A instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase da implementação do projeto, que já envolveu vistoria nos estádios.