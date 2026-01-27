SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LDU anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Deyverson, ex-Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza.

"Bem-vindo à Liga, Deyverson. Dey chega ao 'Rei de Copas', sempre pronto para dar tudo de si. Que prazer tê-lo conosco!", publicou o time nas redes sociais.

Deyverson estava livre no mercado da bola após rescisão com o Fortaleza. O clube cearense oficializou nesta terça-feira a quebra do vínculo com o atacante.