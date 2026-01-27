28 de janeiro de 2026
Flamengo relaciona Arrascaeta e Jorginho para a estreia contra SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Gilvan de Souza/Flamengo
Arrascaeta em treino do Flamengo
Arrascaeta em treino do Flamengo

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (27), a lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, no Morumbis, na estreia no Campeonato Brasileiro. O meia Arrascaeta, o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas estão à disposição de Filipe Luís pela primeira vez na temporada.

Arrascaeta e Jorginho estavam sendo poupados após a carga de trabalho em 2025. O meia vinha sendo poupado devido à carga de trabalho, e o volante, além de um controle na preparação, também passou por uma questão dentária.

Ayrton Lucas também pode fazer a estreia na temporada. Ele fez tratamento após apresentar um quadro de pubalgia.

O Rubro-Negro ainda não conta com Danilo e De la Cruz. Os jogadores seguem planejamento de trabalhos com a preparação física.

O Flamengo não terá Luiz Araújo. O atacante apresentou dores musculares e passa por um controle de carga.

