O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (27), a lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, no Morumbis, na estreia no Campeonato Brasileiro. O meia Arrascaeta, o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas estão à disposição de Filipe Luís pela primeira vez na temporada.

Arrascaeta e Jorginho estavam sendo poupados após a carga de trabalho em 2025. O meia vinha sendo poupado devido à carga de trabalho, e o volante, além de um controle na preparação, também passou por uma questão dentária.

Ayrton Lucas também pode fazer a estreia na temporada. Ele fez tratamento após apresentar um quadro de pubalgia.