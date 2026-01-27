Lucas Braathen conquista a prata em etapa da Copa do Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
O brasileiro Lucas Braathen conquistou, nesta terça-feira (27), a medalha de prata na disputa da disciplina Giant Slalom da etapa de Schladming (Áustria) da Copa do Mundo de Esqui Alpino. O resultado acontece a 10 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.
Foi uma corrida incrível, extremamente desafiadora e tenho que admitir que realmente achei que a vitória era minha nesta terça-feira (27), senti que tinha condições para isso. Vou usar a experiência e a sensação da neve que tivemos nesta terça-feira (27) no nosso plano de ação. Precisamos encontrar o nível de intensidade necessário Lucas em entrevista à FIS (Federação Internacional de Ski e Snowboard)
O que aconteceu
O ouro ficou com o suíço Loic Meillard. O francês Alban Elezi Cannaferina completou o pódio.
Lucas já subiu ao pódio cinco vezes nesta temporada. Antes da prata na etapa austríaca, ele também foi campeão em Levi, na Finlândia, e segundo colocado em Alta Badia, na Itália, Adelboden, na Suíça, e Wengen, na Suíça.
Com o resultado, ele iguala os cinco pódios conquistados na temporada passada. Desta forma, totaliza 10 pódios pelo Brasil.
Com os pontos conquistados em Schladming, Lucas assume a segunda colocação do ranking da disciplina Giant Slalom. Atualmente, ele também lidera o ranking da disciplina Slalom e é o segundo colocado na classificação geral da Copa do Mundo de Esqui Alpino.
O atleta volta à pista nesta quarta-feira (28) (28), às 13h45, para a disputa da disciplina Slalom. Será a última competição antes dos Jogos Olímpicos de Inverno.