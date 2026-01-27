Com o início do ano, o mercado da bola segue quente nos bastidores do futebol nacional e internacional. A terça-feira (27) trouxe movimentações nos principais clubes do país e do mundo.

No radar alvinegro

O Corinthians mira a contratação do jovem zagueiro Dantas, destaque do Novorizontino no Paulistão, revelou Samir Carvalho no De Primeira. O clube deve tentar contratar o jogador de 21 anos por empréstimo, assim como tem feito com outros jogadores no mercado da bola. O último reforço da posição foi Gabriel Paulista, que já fez sua estreia pelo alvinegro.

Fim da linha

O Corinthians anunciou a rescisão de contrato com o atacante Héctor Hernández. O espanhol estava encostado e vinha treinando em horários alternativos desde o ano passado. A diretoria estima uma economia de R$ 4,8 milhões em salários ao longo do ano - o contrato do atleta era válido até o fim deste ano.

Impasse