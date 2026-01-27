Integrantes do governo avaliam que um contrato mantido pelo escritório da família de Ricardo Lewandowski com o Banco Master ajudou a acelerar a saída do ex-ministro do Ministério da Justiça, em janeiro deste ano. A leitura interna é de que a situação geraria desgaste político ao governo caso ele permanecesse no cargo.

Segundo apuração da CNN, o escritório em que Lewandowski atuava antes de assumir o ministério continuou sob comando da esposa, Yara Lewandowski, e do filho, Enrique, que mantiveram o vínculo contratual com o banco apesar da posse do ex-ministro. Lewandowski confirmou a prestação de serviços, mas afirmou que se afastou do escritório e suspendeu o registro na OAB ao entrar no governo.