Integrantes do governo avaliam que um contrato mantido pelo escritório da família de Ricardo Lewandowski com o Banco Master ajudou a acelerar a saída do ex-ministro do Ministério da Justiça, em janeiro deste ano. A leitura interna é de que a situação geraria desgaste político ao governo caso ele permanecesse no cargo.
Segundo apuração da CNN, o escritório em que Lewandowski atuava antes de assumir o ministério continuou sob comando da esposa, Yara Lewandowski, e do filho, Enrique, que mantiveram o vínculo contratual com o banco apesar da posse do ex-ministro. Lewandowski confirmou a prestação de serviços, mas afirmou que se afastou do escritório e suspendeu o registro na OAB ao entrar no governo.
No Planalto, embora já fosse conhecida a intenção de Lewandowski de deixar o ministério — diante de atritos internos e dificuldades no Congresso —, a saída repentina no início do ano chamou atenção. O contrato com o Banco Master passou, então, a ser visto como fator que antecipou a decisão, para evitar que o presidente Lula tivesse de demiti-lo em meio à crise envolvendo a instituição financeira.
Em nota à CNN, a assessoria de Lewandowski disse que a saída se deveu a motivos pessoais e dedicação a projetos acadêmicos e profissionais, reforçando que ele se desligou de qualquer atividade privada ao assumir o ministério, justamente para evitar conflitos de interesse.