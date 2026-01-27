O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, nessa segunda-feira (26), autorização para receber a visita do padre Paulo Silva na Papudinha. O pedido visa a inclusão de um religioso da Igreja Católica no programa de assistência religiosa oferecido aos detentos, que inclui pastores.

Moraes já autorizou semanais do bispo Robson Lemos Rodovalho e do pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni. A defesa de Bolsonaro tem trabalhado para garantir o acesso a assistência religiosa -- direito previsto a presos.