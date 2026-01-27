27 de janeiro de 2026
Bolsonaro, que recebe pastores, solicita visita de padre católico

Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil
A defesa de Bolsonaro tem trabalhado para garantir o acesso a assistência religiosa.
O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, nessa segunda-feira (26), autorização para receber a visita do padre Paulo Silva na Papudinha. O pedido visa a inclusão de um religioso da Igreja Católica no programa de assistência religiosa oferecido aos detentos, que inclui pastores.

Moraes já autorizou semanais do bispo Robson Lemos Rodovalho e do pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni. A defesa de Bolsonaro tem trabalhado para garantir o acesso a assistência religiosa -- direito previsto a presos.

Bolsonaro foi transferido ao espaço reservado no Complexo da Papuda, em Brasília, neste janeiro. Ele cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado.

