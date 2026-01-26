Presidente da CBF, Samir Xaud afirmou que o Brasil tem interesse em sediar a próxima edição do Super Mundial de Clubes, em 2029.

"Isso é um assunto que a gente já lançou, ainda não lançamos a campanha em si, mas já se fala nos bastidores. Vamos trabalhar para isso, acreditamos que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso. Isso requer muita conversa, ajustes, mas vamos colocar nossa candidatura para 2029", disse.

A Fifa ainda não abriu as candidaturas para definir qual será a próxima sede do torneio. A edição inaugural foi disputada no ano passado, nos Estados Unidos e terminou com o Chelsea campeão sobre o PSG. Espanha, Marrocos e Qatar aparecem entre demais interessados em receber o próximo Mundial, segundo a imprensa europeia.