Infantino se reuniu com Lula na manhã desta segunda-feira (26), em Brasília (DF). O encontro contou também com Samir Xaud, presidente da CBF, além de Carlo Ancelotti.

"Apresentamos ao presidente Lula a mudança que vamos ter. Carlo Ancelotti vai ser o presidente da Fifa, e Gianni Infantino o técnico [da seleção brasileira]", disse.

O presidente elogiou Ancelotti e fez questão de "devolver" rapidamente o cargo para o treinador: "Deixemos para o Carlo [Ancelotti], que é o melhor. [...] O Brasil tem uma seleção muito preparada e muito forte. Isso já o sabe o mundo inteiro. E um selecionador muito bom também", disse Infantino.

O mandatário da Fifa contou, porém, que a principal pauta foi a Copa do Mundo feminina de 2027, que acontecerá no Brasil. neste domingo (25), a entidade máxima do futebol divulgou a marca oficial do Mundial.

"Será o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre 3 e 4 milhões de torcedores do mundo inteiro, que vão encher os oito maravilhosos estádios. [...] Está tudo pronto no Brasil. Há estádios, hotéis, aeroportos. Não precisamos de nada além da alegria e que todos estejam com a Fifa, a CBF e com governo brasileiro para apoiar as mulheres, o futebol feminino e todas as causas das mulheres, contra a violência, contra o feminicídio", disse.