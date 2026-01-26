Endrick superou Ronaldo Fenômeno e se tornou o mais jovem brasileiro a fazer um hat-trick (marcar três vezes no mesmo jogo) entre as cinco principais ligas europeias.

Aos 19 anos, o camisa 9 comandou a goleada do Lyon sobre o Metz, neste domingo (25), pelo Campeonato Francês. O brasileiro já tem quatro gols e uma assistência em três jogos pelo novo clube. Ele foi emprestado pelo Real Madrid até o meio deste ano.

Já Ronaldo tinha 21 anos quando anotou o primeiro hat-trick, na temporada 1997/98. Na ocasião, o centroavante brasileiro defendia a Inter de Milão.