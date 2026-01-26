Um homem foi preso em Maceió na última sexta-feira (23) suspeito de desviar R$ 113 mil de doações do próprio filho, que teve as pernas e mãos amputados.

João Victor dos Santos Oliveira, 24, teria usado o dinheiro em apostas virtuais. De acordo com a investigação restou apenas cerca de R$ 300 do montante total na conta bancária, que foi criada em nome dele enquanto a criança estava no hospital.

O menino Noah Gabriel, de 1 ano, recebeu as doações feitas por bingo e rifas após uma internação médica. Segundo a mãe dele, Mikaelle Christina, ele foi internado em um hospital de Murici (AL) no dia 17 de setembro com pneumonia. O quadro de saúde, no entanto, se agravou e ele teve os membros inferiores e superiores amputados.