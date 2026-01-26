O primeiro mundial de clubes feminino da história da FIFA começa esta semana em Londres, na Inglaterra. As partidas colocarão frente a frente algumas das atuais campeãs continentais: Corinthians, da América do Sul, Gotham FC, da América do Norte, Arsenal, da Europa, e ASFAR, da África.

O torneio relâmpago (serão apenas quatro jogos, divididos entre semifinais, disputa de terceiro e quarto lugar e final) será realizado nos estádios do Brentford e do Arsenal nos dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

A competição, na verdade, se iniciou no ano passado. A primeira rodada foi em outubro entre o time chinês Wuhan Jiangda, campeão da temporada inaugural 24-25 da Champions League feminina asiática, e o Aukland City FC, da Nova Zelândia, vencedor da Champions feminina da Oceania. As chinesas venceram a partida por 1 a 0. Na segunda rodada, em dezembro, perderam para o ASFAR por 2 a 1.