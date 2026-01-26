Após usar o time sub-20 nas primeiras três partidas, o Flamengo se vê em situação complicada no Campeonato Carioca e precisa que alguns cenários improváveis aconteçam para que a equipe não tenha de disputar o quadrangular do rebaixamento.

O Flamengo é o atual quinto colocado do Grupo B, com só quatro pontos somados. O Rubro-Negro já fez cinco dos seis jogos da primeira fase, enquanto os demais times da chave fizeram apenas três ou quatro.

No cenário atual, o Flamengo não depende mais só dele. O clube só disputará sua última partida na primeira fase do Carioca no dia 7 de fevereiro ?jogará duas vezes pelo Brasileiro e a final da Supercopa Rei antes disso? e pode voltar ao Estadual já eliminado e garantido no quadrangular contra a queda.