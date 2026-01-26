O Campeonato Brasileiro de 2026 começa nesta quarta-feira (28), e o calendário será um assunto para todos os meses do ano. Essa edição é a primeira que será disputada de janeiro a dezembro nos pontos corridos.

A reportagem pesquisou a duração de cada Brasileiro, entre 2003 e 2025, e confirmou que, neste ano, a liga nacional terá o maior número de dias em disputa.

O mais longo nos pontos corridos

A edição 2026 é a primeira que começará em janeiro, no dia 28. A data de início mais próxima disso pertence aos Brasileiros de 2003 e 2025: 29 de março.