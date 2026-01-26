O menino Anderson Kauã Barbosa Reis, de 8 anos, primo das crianças desaparecidas há 23 dias em uma área de mata no interior de Bacabal, a cerca de 240 km de São Luís (MA), voltou para casa neste domingo (25).

Anderson estava com os irmãos Ágatha Isabelly Reis Lago, 6, e Allan Michael Reis Lago, 4, quando os três desapareceram na tarde do dia 4 de janeiro depois de saírem para brincar. O menino foi encontrado três dias depois por carroceiros em um ponto da região, e as duas crianças ainda não foram localizadas.

Anderson passou por acompanhamento físico e psicológico no hospital e recebeu alta médica no dia 20, após 13 dias de internação, mas permanecia sob cuidados.