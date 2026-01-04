Ao menos quatro pessoas seguem internadas nesta segunda-feira (26), em dois hospitais do Distrito Federal, após terem sido atingidas por um raio durante ato em Brasília neste domingo que marcou o fim da caminhada promovida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o episódio deixou 89 vítimas, das quais 47 foram levadas a unidades de pronto-atendimento. Os feridos apresentaram quadros de queimaduras, taquicardia, torção e hipotermia.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF informou que, no Hospital Regional da Asa Norte, três pacientes seguem internados e um paciente foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Marta.