Três homens foram presos e uma adolescente apreendida na tarde de sábado (24), pelo furto em um shopping de Itu, no interior de São Paulo. O grupo foi flagrado com diversas peças de roupas e materiais usados para burlar os sistemas de segurança das lojas.

De acordo com a Polícia Militar, os produtos recuperados foram avaliados em quase R$ 20 mil. A abordagem policial foi feita logo após o crime, e os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia de Itu.

O caso foi registrado como furto qualificado, associação criminosa, corrupção de menor e porte de entorpecente. A adolescente ficou à disposição da Justiça.