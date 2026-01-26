A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir desta terça-feira (27). O corte será de 5,2%, o que representa queda de R$ 0,14 por litro no valor praticado pela estatal.

Com a mudança, o preço médio da gasolina A comercializada pela Petrobras passa a ser de R$ 2,57 por litro. Segundo a empresa, desde dezembro de 2022, a gasolina já acumulou redução de R$ 0,50 por litro nas vendas às distribuidoras. Considerando a inflação do período, a queda chega a 26,9%.

Já o diesel não terá alteração neste momento. A Petrobras informou que mantém os preços do combustível estáveis para as distribuidoras. Ainda assim, a estatal destaca que, desde dezembro de 2022, o diesel acumula redução de 36,3% quando o valor é ajustado pela inflação.