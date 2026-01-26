Ao menos 18 pessoas morreram e outras 24 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa no sul das Filipinas, na madrugada desta segunda-feira (26). A embarcação transportava mais de 330 passageiros e enfrentava mar agitado no momento do acidente.
Leia mais: Menino de 11 anos sobrevive após 8 horas à deriva no mar
O ferry MV Trisha Kerstin 3 fazia a rota entre o porto de Zamboanga City e a ilha de Jolo, na província de Sulu, quando afundou por volta das 2h (horário local), cerca de 2,7 milhas náuticas ao nordeste da ilha de Baluk-Baluk, em Basilan. Segundo a Guarda Costeira filipina, havia 332 passageiros e 27 tripulantes a bordo.
Até o início da tarde, 317 pessoas haviam sido resgatadas. As buscas são mantidas com apoio de embarcações comerciais, forças armadas, agências governamentais e autoridades locais. Relatos de sobreviventes apontam que o mar estava revolto, com ondas altas, no momento do naufrágio.
A Guarda Costeira informou que a balsa havia partido dentro do limite autorizado de capacidade e que uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente.
*Com informações da People
Tragedy at Sea: Ferry MV Trisha Kerstin 3 Sinks Off Basilan, Leaving 15 Dead and 28 Missing.— JAS (@JasADRxquisites) January 26, 2026
A passenger ferry carrying hundreds of people has sunk in the southern Philippines, claiming at least **15 lives** while rescue teams continue the desperate search for dozens still… pic.twitter.com/34WthuN9xM