MAR AGITADO

Naufrágio de balsa deixa ao menos 18 mortos na Ásia; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@JasADRxquisites/X
A embarcação transportava mais de 330 passageiros e enfrentava mar agitado no momento do acidente.
A embarcação transportava mais de 330 passageiros e enfrentava mar agitado no momento do acidente.

Ao menos 18 pessoas morreram e outras 24 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa no sul das Filipinas, na madrugada desta segunda-feira (26). A embarcação transportava mais de 330 passageiros e enfrentava mar agitado no momento do acidente.

Leia mais: Menino de 11 anos sobrevive após 8 horas à deriva no mar

O ferry MV Trisha Kerstin 3 fazia a rota entre o porto de Zamboanga City e a ilha de Jolo, na província de Sulu, quando afundou por volta das 2h (horário local), cerca de 2,7 milhas náuticas ao nordeste da ilha de Baluk-Baluk, em Basilan. Segundo a Guarda Costeira filipina, havia 332 passageiros e 27 tripulantes a bordo.

Até o início da tarde, 317 pessoas haviam sido resgatadas. As buscas são mantidas com apoio de embarcações comerciais, forças armadas, agências governamentais e autoridades locais. Relatos de sobreviventes apontam que o mar estava revolto, com ondas altas, no momento do naufrágio.

A Guarda Costeira informou que a balsa havia partido dentro do limite autorizado de capacidade e que uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente.

*Com informações da People

