Um menino de 10 anos foi encontrado com vida após passar cerca de oito horas à deriva no mar, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Miguel Torquato do Nascimento desapareceu enquanto passeava de caiaque na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, na tarde de sábado (10), ao ser levado pelo vento forte e pela correnteza.

O garoto foi localizado na madrugada de domingo (11) em Arraial do Cabo, a mais de 12 quilômetros do ponto onde havia entrado no mar. As buscas mobilizaram equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros, além de pescadores e moradores da região.