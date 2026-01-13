15 de janeiro de 2026
RIO DE JANEIRO

Menino de 11 anos sobrevive após 8 horas à deriva no mar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/SBT News
O garoto foi localizado na madrugada de domingo (11), a mais de 12 km do ponto onde havia entrado no mar.

Um menino de 10 anos foi encontrado com vida após passar cerca de oito horas à deriva no mar, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Miguel Torquato do Nascimento desapareceu enquanto passeava de caiaque na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, na tarde de sábado (10), ao ser levado pelo vento forte e pela correnteza.

O garoto foi localizado na madrugada de domingo (11) em Arraial do Cabo, a mais de 12 quilômetros do ponto onde havia entrado no mar. As buscas mobilizaram equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros, além de pescadores e moradores da região.

Segundo a família, Miguel estava com parentes quando entrou em um caiaque particular. Tentativas de resgate feitas por amigos foram malsucedidas. O menino conseguiu chegar à margem, viu um bombeiro e pediu ajuda.

Após o resgate, Miguel foi levado para a UPA pediátrica de São Pedro da Aldeia, passou por exames e recebeu alta médica.

*Com informações do SBT News

