Embora a manifestação esteja programada para ocorrer longe da Esplanada dos Ministérios, a segurança do Palácio do Planalto foi reforçada neste sábado (24). Ainda pela manhã, o local foi cercado para evitar invasões.

A direita organiza em Brasília, para este domingo (25), um ato de recepção à caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e espera reunir milhares de pessoas para pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal) a mudar o regime de prisão fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ato terá a participação do pastor Silas Malafaia, mas outras figuras proeminentes devem ficar de fora. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por exemplo, não deve ir. Os organizadores planejam justificar sua ausência, argumentando que Michelle precisa focar nos cuidados diários a Bolsonaro, inclusive o preparo de refeições.

Em paralelo, aliados dizem que ela não participará para evitar desgastes com o ministro do STF Alexandre de Moraes, com quem conversou antes da transferência de Bolsonaro da sede da PF (Polícia Federal) para a Papudinha. No encontro, Michelle fez um apelo para que o ministro autorize a prisão domiciliar do ex-presidente.

Outro ponto de atenção é uma possível participação remota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, que está em Israel. Segundo aliados, ele pode falar brevemente ao telefone, a depender do desenrolar das suas agendas e do fuso horário, que é de cinco horas a mais em relação a Brasília.