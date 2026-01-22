Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mobilizaram para apoiar a caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra as condenações pelos atos de 8 de Janeiro. A marcha começou na segunda-feira (19), em Paracatu (MG), e prevê o trajeto de 240 quilômetros até Brasília, com chegada estimada para domingo (25).

Leia mais: Gilmar Mendes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

Nikolas afirma que a mobilização é pacífica e contrária às decisões judiciais que resultaram na prisão de envolvidos na tentativa de golpe de Estado. O movimento ganhou adesão de parlamentares e lideranças do PL, além de apoio público do clã Bolsonaro.