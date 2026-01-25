Ingredientes
- 1 xícara (chá) de arroz
- 3 ½ xícaras de água
- 200 gramas de hiratake
- 3 tomates maduros
- 2 dentes de alho
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 3 xícaras (chá) de água quente
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de páprica doce
- 6 talos de cebolinha
- Pimenta-do-reino moída na hora a gosto
- Cebolinha fatiada a gosto para decorar
O hiratake é um cogumelo também conhecido como ostra, por conta de seu formato. Na verdade, é o mesmo shimeji, que quando cresce além do padrão para consumo ganha um chapéu maior. É nutritivo, rico em fibras e vitaminas, tem baixo teor de gordura e aparece em diversas cores como branco, salmão, cinza e marrom, com sabor suave e textura carnuda, sendo versátil na culinária. Nesta receita prática e saborosa é recomendado usar o tipo branco, que o consumidor encontra nos bons varejões já higienizado para o preparo. Nenhum cogumelo deve ser lavado, pois absorve muita água e perde o sabor original. Mas tomates e cebolinhas precisam passar por água corrente.
Mãos à obra. Rasgue os cogumelos hiratake verticalmente para que fiquem mais delicados e fáceis de serem misturados ao arroz e dispostos no garfo na hora de consumir. Se usar o shimeji, basta destacar os raminhos. Coloque a água numa panela pequena e leve ao fogo médio para aquecer. Regue o fundo de uma frigideira de borda alta com 1 colher (sopa) de azeite e aqueça no fogo médio. Adicione os cogumelos e deixe dourar por cerca de 5 minutos sem mexer. Dessa maneira eles ficarão dourados e não soltarão muita água. Depois desse tempo vire os cogumelos com uma espátula e deixe dourar novamente por mais cinco minutos.
Nesse ínterim, fatie fino a cebolinha utilizando também a parte branca do talo. Descasque e fatie em lâminas os dentes de alho. Corte cada tomate ao meio no sentido do comprimento e sobre um prato passe as metades (cascas voltadas para fora) pela parte grossa do ralador até que restem apenas as películas a serem descartadas.
Junte ao cogumelo 1 colher (sopa) de azeite, o alho e mexa por 1 minuto para perfumar. Agregue o tomate ralado com seu líquido e refogue por 1 minuto. Acrescente o arroz, a páprica, metade da cebolinha. Tempere com 1 colher (chá) de sal e pimenta a gosto. Misture bem.
Adicione a água quente, abaixe o fogo e deixe o arroz cozinhar com a tampa entreaberta por cerca de 10 minutos, ou até que os grãos estejam cozidos mas ainda ‘al dente’, com um pouquinho de caldo. Os grãos não devem secar completamente para que se mantenham tenros. Tampe a panela e deixe a mistura no vapor por 6 minutos, o que fará que os grãos fiquem cozidos mas ainda úmidos. Desligue o fogo, mexa o arroz com grafo e sirva a seguir com mais cebolinha fresca na superfície. É uma receita de grande praticidade que utiliza apenas uma frigideira. O sabor, apesar da singeleza dos ingredientes, surpreende.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras