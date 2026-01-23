A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lança neste domingo (25) em cerimônia no Rio de Janeiro a marca oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada em 2027 em oito cidades brasileiras.

Nesta sexta (23), o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou medida provisória que garante à Fifa proteção de direitos sobre marcas e símbolos relacionados ao mundial, o primeira entre seleções femininas na América do Sul

A escolha do Brasil para sediar a Copa foi anunciada em maio de 2024 em Bancoc, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta apresentada por Bélgica, Alemanha e Holanda.