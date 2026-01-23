Enquanto caminha cercado de centenas de apoiadores rumo a Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) conta com a proteção de forças policiais e o apoio de funcionários de seu gabinete para comer e aliviar as consequências físicas do percurso. O parlamentar andou até esta sexta (23) cerca de 160 km e afirma não ter feito preparação prévia.

Nikolas partiu na última segunda-feira (19) da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, em direção à capital federal. Ele organizou a marcha como um protesto contra a condenação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

No trajeto da caminhada pela manhã, acompanhado pela reportagem, uma das assessoras de Nikolas ficou ao lado do deputado com uma garrafa de Gatorade, bebida hidratante, e um creme de corpo.